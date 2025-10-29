Инвалид-колясочник пожаловалась в прокуратуру на дискриминацию в одном из заведений Петербурга

Передвигающаяся на инвалидной коляске россиянка Елена столкнулась с отказом в посещении театра-ресторана «Чаплин-Холл» в Санкт-Петербурге, несмотря на приобретённый билет. Возмущённая инцидентом, она направила официальные обращения в городскую прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщает РИАМО.

По данным издания, сотрудники заведения отказали Елене в доступе в VIP-зону, на посещение которой у неё был билет на 25 октября. Причиной назвали нежелание создавать неудобства другим посетителям, которым пришлось бы вставать, чтобы пропустить коляску к сцене. В итоге девушке предложили место в другом зале, где представление транслировалось в записи, однако разница в стоимости билета возмещена не была. Извинения также не были принесены.

В своём обращении Елена указывает, что действия персонала театра-ресторана являются нарушением статьи 14.8 КоАП РФ (пункт 5). Важно отметить, что веб-сайт заведения не содержит никакой информации для посетителей с ограниченными возможностями, в частности, инструкции по посещению или контактного номера для запроса помощи. Также в самом заведении отсутствует пандус.

«Обращаю Ваше внимание на то, что стоимость купленных нами билетов и билетов в зал с прямой трансляцией сильно отличаются в цене. На сайте мероприятия стоимость в зале с онлайн-трансляцией указана 0 рублей (приложение 7). Сотрудники театра-ресторана «Чаплин Холл» не осуществили уменьшение цены/возврат денежных средств в размере 9 000 рублей за некачественно оказанные услуги», — пояснила Елена.

