Вновь арестованной в Петербурге певице Наоко сделали предложение в автозаке

Солистку группы «Стоптайм» Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, вновь приговорили к административному аресту на 13 суток. Основанием для такого решения послужило обвинение в организации массового пребывания граждан, которое привело к нарушению общественного порядка, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, петербургский суд рассмотрел ещё один протокол, составленный на Логинову за мат в общественном месте — статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По нему судья снова назначила 18-летней наказание в виде 13 суток.

Также было назначено слушание по второму протоколу в отношении другого участника коллектива — гитариста Александра Орлова, которого задержали сразу после выхода из спецприёмника. Его повторно арестовали на 13 суток.

По данным журналистов, перед судом Наоко похвасталась радостной для себя новостью. Её парень прямо в автозаке сделал предложение, и она согласилась.

Напомним, что певицу Диану Логинову задержали после её концерта в центре Санкт-Петербурга 13 октября. Девушку обвинили в нарушении общественного порядка, однако она отрицала, что мешала прохожим или провоцировала массовое скопление людей. Позже стало известно, что помимо 13 суток ареста суд оштрафовал певицу на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.