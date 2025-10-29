Вэнс заявил, что увидел прогресс в решении украинского конфликта месяц назад
Обложка © ТАСС / ЕРА
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свою оценку перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, отметив значительный прогресс в направлении достижения мира.
В недавнем интервью изданию New York Post Вэнс поделился своей эволюцией взглядов. Он сообщил, что всего полгода назад его убеждение заключалось в том, что боевые действия будут продолжаться бесконечно: тогда он предполагал, что конфликт может затянуться на пятнадцать лет. Однако по его словам, уже месяц назад он начал отмечать «невероятный прогресс» на пути к мирному разрешению ситуации.
Также ранее Дональд Трамп подчеркнул свою убеждённость в возможности урегулирования украинского кризиса. По словам американского лидера, ему ранее удалось успешно разрешить восемь конфликтных ситуаций, однако ситуация между Украиной и Россией оказалась сложнее, чем ожидалось. Несмотря на это, Трамп выразил надежду на достижение мирного решения.
