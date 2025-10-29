Россия и США
29 октября, 11:27

Камера сняла момент смерти вора в законе Камо Московского в украинском СИЗО

Видеозапись зафиксировала обстоятельства смерти криминального авторитета Камо Московского в украинском следственном изоляторе. Соответствующие кадры были обнародованы в Telegram-канале «Прайм Крайм».

Опубликовано видео последних секунд жизни вора в законе Камо в СИЗО. Обложка © Telegram / «Прайм Крайм»

На опубликованном видео видно, как мужчина, находившийся в камере, стоял у стола, после чего внезапно упал на пол спиной. Материалы видеонаблюдения демонстрируют последние секунды жизни заключённого перед наступлением летального исхода.

Россиянам обещали награду в 1 млн рублей за поимку главного киллера 2000-х
Напомним, 20 октября в следственном изоляторе города Ровно скончался так называемый вор в законе Камо Егиазаров, известный под прозвищем Камо Московский. После последнего срока в России, отбытого в 2020 году, он перебрался на Украину, где был задержан и помещён в пункт временного пребывания иностранцев. На новом месте Егиазаров попытался установить криминальные порядки и организовать наркоторговлю.

Обложка © Telegram / «Прайм Крайм»

Анастасия Никонорова
