Камера сняла момент смерти вора в законе Камо Московского в украинском СИЗО
Видеозапись зафиксировала обстоятельства смерти криминального авторитета Камо Московского в украинском следственном изоляторе. Соответствующие кадры были обнародованы в Telegram-канале «Прайм Крайм».
Опубликовано видео последних секунд жизни вора в законе Камо в СИЗО. Обложка © Telegram / «Прайм Крайм»
На опубликованном видео видно, как мужчина, находившийся в камере, стоял у стола, после чего внезапно упал на пол спиной. Материалы видеонаблюдения демонстрируют последние секунды жизни заключённого перед наступлением летального исхода.
Напомним, 20 октября в следственном изоляторе города Ровно скончался так называемый вор в законе Камо Егиазаров, известный под прозвищем Камо Московский. После последнего срока в России, отбытого в 2020 году, он перебрался на Украину, где был задержан и помещён в пункт временного пребывания иностранцев. На новом месте Егиазаров попытался установить криминальные порядки и организовать наркоторговлю.
