29 октября, 11:51

ВМС США провели учения с боевыми бомбами, чтобы Трамп посмотрел на взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photos_Footage_11111

Администрация Белого дома потребовала от ВМС США использовать настоящие авиабомбы вместо муляжей во время масштабных учений в Норфолке, которые прошли 5 октября. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.

Представители администрации проинформировали организаторов манёвров, что Трампу нужно было увидеть реальные взрывы, а не просто большие всплески от муляжей.

Это требование заставило военных изменить первоначальный план учений, гарантировавший соблюдение всех протоколов безопасности. Инцидент произошёл на фоне расследования другого учения с боевыми снарядами в Калифорнии, где осколки попали на автомобильную трассу.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США вынуждены использовать для технического обслуживания детали со списанной техники из-за системных недостатков в организации закупок. Подобная практика свидетельствует о серьёзных проблемах в системе материально-технического обеспечения.

Анастасия Никонорова
