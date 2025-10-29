Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 11:47

«Сеют хаос по всему фронту»: Стало известно о панике ВСУ из-за новой тактики российских военных

Стало известно о панике ВСУ из-за новой тактики российских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие на передовой сталкиваются с серьезными проблемами из-за действий российских разведчиков, которые дестабилизируют их позиции. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Украинские военные заявляют, что небольшие российские разведывательные группы всё чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их рядах», — говорится в публикации.

По данным издания, украинские военные сообщают об изменении тактики российских войск на фронте. Российские подразделения стремятся занять выгодные позиции и дестабилизировать ситуацию, создавая хаос в рядах ВСУ. Журналисты отмечают, что такая тактика становится всё более распространённой, когда небольшие группы проникают на территорию, создавая проблемы для и без того измотанных украинских сил.

Солдаты ВСУ также утверждают, что российские разведгруппы захватывают ключевые точки и удерживают их до прибытия основных сил, в то время как другие группы занимаются подрывом украинской обороны.

Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен
Окружённая группа бойцов ВСУ под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен

Ранее сообщалось, что около 4000 бойцов ВСУ могут столкнуться с угрозой затопления вследствие атак, нацеленных на Белгородское водохранилище. Подъём уровня воды может достичь Волчанска, откуда производились запуски дронов по плотине.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar