Украинские военнослужащие на передовой сталкиваются с серьезными проблемами из-за действий российских разведчиков, которые дестабилизируют их позиции. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Украинские военные заявляют, что небольшие российские разведывательные группы всё чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их рядах», — говорится в публикации.

По данным издания, украинские военные сообщают об изменении тактики российских войск на фронте. Российские подразделения стремятся занять выгодные позиции и дестабилизировать ситуацию, создавая хаос в рядах ВСУ. Журналисты отмечают, что такая тактика становится всё более распространённой, когда небольшие группы проникают на территорию, создавая проблемы для и без того измотанных украинских сил.

Солдаты ВСУ также утверждают, что российские разведгруппы захватывают ключевые точки и удерживают их до прибытия основных сил, в то время как другие группы занимаются подрывом украинской обороны.

Ранее сообщалось, что около 4000 бойцов ВСУ могут столкнуться с угрозой затопления вследствие атак, нацеленных на Белгородское водохранилище. Подъём уровня воды может достичь Волчанска, откуда производились запуски дронов по плотине.