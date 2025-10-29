Экономист раскрыл размер выплат по больничному в 2026 году

В 2026 году россиянам со средней зарплатой выплатят за один день больничного более 1,9 тысячи рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года — 2024 и 2025. Учитывается доход не выше базы для страховых взносов, которая составила 2,225 млн рублей за 2024 год и 2,759 млн рублей за 2025 год. Чтобы узнать средний дневной заработок, общую сумму делят на 730.

Минимальный дневной заработок в 2026 году составит 890,73 рубля при МРОТ 27 093 рубля. Если доход ниже, берут именно эту величину. Размер выплаты зависит от стажа: меньше пяти лет — 60%, от пяти до восьми — 80%, свыше восьми — 100%.

Так, при средней зарплате 100 тысяч рублей в месяц среднедневной заработок равен 3190 рублям. Тогда пособие за день составит 1914 рублей (до 5 лет стажа), 2552 рубля (5–8 лет) и 3190 рублей (8+ лет). Балынин отметил, что при больничном длительностью 11 дней сумма выплат достигнет 35 тысяч рублей при стаже более восьми лет. Первые три дня оплачивает работодатель, остальное — Социальный фонд России. Все выплаты облагаются НДФЛ, поэтому реальная сумма, поступающая на счёт, будет ниже.

А ранее Life.ru писал, что в России представили обновлённый список Минздрава для ухода на больничный. Согласно новому регламенту, право на получение больничного получат россияне, проходящие лечение в санаториях, а также те, кому требуется уход за престарелыми членами семьи или близкими родственниками.