29 октября, 12:27

Гендиректором МХАТ имени Горького назначена Елена Булукова

Обложка © Telegram / Министерство культуры РФ

Елена Булукова назначена новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Как подчеркнули в Министерстве культуры РФ, она является выпускницей продюсерского факультета ГИТИС.

«Гендиректором МХАТ имени М. Горького назначена Елена Булукова — лауреат премии Правительства РФ в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС)», — указано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ранее Булукова занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.
Директор МХАТа Владимир Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей
В сентябре Владимир Кехман покинул пост гендиректора МХАТ имени Горького. Этому предшествовало предъявленное в июле обвинение в растрате средств, предназначенных для реконструкции старой сцены театра. В рамках расследования Басманный суд наложил арест на его имущество, включая недвижимость, автомобили и банковские счета, а также на активы его родственников.

