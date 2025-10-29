Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 12:28

Ракета «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Во время общения с личным составом Вооружённых сил РФ российский лидер Владимир Путин заявил о скором вступлении в строй межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства особо выделил, что на данный момент в мире нет ничего подобного этому комплексу, и выразил уверенность, что скоро этот мощный актив появится на боевом посту.

«И у нас он (Сармат. — Прим.Life.ruещё на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве», — сообщил президент.

Путин сделал новые заявления о «Буревестнике»: Что сказал президент
Путин сделал новые заявления о «Буревестнике»: Что сказал президент

Также на встрече в госпитале Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это «огромным успехом».

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Военная техника
  • Сармат (ракетный комплекс)
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar