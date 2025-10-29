Ракета «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство

Во время общения с личным составом Вооружённых сил РФ российский лидер Владимир Путин заявил о скором вступлении в строй межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства особо выделил, что на данный момент в мире нет ничего подобного этому комплексу, и выразил уверенность, что скоро этот мощный актив появится на боевом посту.

«И у нас он (Сармат. — Прим.Life.ru) ещё на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве», — сообщил президент.

Также на встрече в госпитале Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это «огромным успехом».