В индонезийском отеле опровергли информацию об убийстве блогера Позднякова

Информация об убийстве блогера Владислава Позднякова возле индонезийского отеля Komodo Flores не соответствует действительности. Как сообщили сотрудники гостиницы телеграм-каналу Baza, ни на территории отеля, ни в его окрестностях никаких инцидентов со смертельным исходом не зафиксировано.

Персонал гостиницы провёл специальную проверку систем бронирования и установил, что постоялец с такими фамилией, именем и отчеством никогда не заселялся в их отель. Работники отметили, что впервые слышат про Владислава Позднякова и какую-либо связь с их учреждением.

Кроме того, посольство России в Индонезии сообщало, что не располагает какими-либо подтверждёнными данными о гибели блогера. Значительная часть аудитории Позднякова высказывает предположение, что слухи о его смерти являются пиар-акцией, направленной на привлечение дополнительного внимания к каналу блогера.

Напомним, что в Сети распространилась информация об убийстве Владислава Позднякова в Индонезии. Преступление, предположительно, произошло возле отеля Komodo Flores. Телеграм-канал блогера не обновляется с полудня по московскому времени. На появившихся фотографиях зафиксированы травмы, напоминающие огнестрельные ранения.