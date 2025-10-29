Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 12:48

В индонезийском отеле опровергли информацию об убийстве блогера Позднякова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

Информация об убийстве блогера Владислава Позднякова возле индонезийского отеля Komodo Flores не соответствует действительности. Как сообщили сотрудники гостиницы телеграм-каналу Baza, ни на территории отеля, ни в его окрестностях никаких инцидентов со смертельным исходом не зафиксировано.

Персонал гостиницы провёл специальную проверку систем бронирования и установил, что постоялец с такими фамилией, именем и отчеством никогда не заселялся в их отель. Работники отметили, что впервые слышат про Владислава Позднякова и какую-либо связь с их учреждением.

Кроме того, посольство России в Индонезии сообщало, что не располагает какими-либо подтверждёнными данными о гибели блогера. Значительная часть аудитории Позднякова высказывает предположение, что слухи о его смерти являются пиар-акцией, направленной на привлечение дополнительного внимания к каналу блогера.

Блогер Сидоропуло получил 6 лет колонии за мошенничество с онлайн-курсами
Блогер Сидоропуло получил 6 лет колонии за мошенничество с онлайн-курсами

Напомним, что в Сети распространилась информация об убийстве Владислава Позднякова в Индонезии. Преступление, предположительно, произошло возле отеля Komodo Flores. Телеграм-канал блогера не обновляется с полудня по московскому времени. На появившихся фотографиях зафиксированы травмы, напоминающие огнестрельные ранения.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Индонезия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar