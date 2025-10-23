Блогер Сидоропуло получил 6 лет колонии за мошенничество с онлайн-курсами
Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Савеловский суд Москвы вынес приговор блогеру Андрею Сидоропуло, который приобрёл автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей на средства, полученные от мошеннических схем с обучающими курсами. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Уточняется, что суд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, тогда как прокурор требовал 9 лет заключения и 3 миллиона рублей штрафа.
В последнем слове Сидоропуло заявил о полном возмещении ущерба потерпевшим и просил суд избежать реального срока. Однако суд счёл доказанным создание им преступной схемы, в ходе которой сотни граждан были введены в заблуждение ложными обещаниями финансовой успешности.
Напомним, что уроженца Краснодарского края Сидоропуло объявили в розыск ещё в 2023 году. В соцсетях блогер предлагал «уникальный» курс за 400 тысяч рублей, обещавший научить прибыльно перепродавать дешевый онлайн-трафик. По факту, купившие курс пользователи получили лишь скопированную из интернета информацию, не имеющую никакой ценности. В итоге Сидоропуло был задержан в Краснодаре, а в августе 2024 года бизнесмена заключил под стражу на 2 месяца.
