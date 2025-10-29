Life.ru выяснил, как оставаться востребованным в IT-сфере в условиях «перегретого» рынка

Российский IT-рынок, переживший период бурного роста и «золотой лихорадки» в найме, вступает в фазу зрелости. Как рассказала Life.ru HR-специалист Зилина Султанова, эксперты отмечают замедление темпов роста зарплат и смену приоритетов работодателей. Сейчас, по её словам, на первый план выходит не скорость найма, а глубина экспертизы и стабильность кадров.

На рынке наступает более зрелый этап: темпы роста замедляются и появляется потребность в более устойчивых, зрелых подходах к развитию карьеры. Компании всё больше ценят не только технические навыки, но и качество исполнения, ответственность, способность работать в команде и постоянно совершенствоваться. В условиях усиленной конкуренции и ограниченного количества «горячих» вакансий успешные профессионалы уже не могут рассчитывать только на быстрый рост зарплаты или краткосрочные достижения. Зилина Султанова HR-специалист

Султанова добавила, что начинающим специалистам сейчас открываются хорошие возможности для входа в отрасль, но им предстоит приложить серьёзные усилия для освоения необходимых навыков и накопления опыта. Для успешного трудоустройства необходимо отличаться глубиной понимания технологий, участием в важных проектах, постоянным развитием своего портфолио и способностью грамотно презентовать себя потенциальным работодателям.

Эксперт напомнила, что значительная доля российских IT-специалистов потеряла работу не по собственной инициативе, а вследствие корпоративных сокращений. Поэтому ключом к успешной карьере в будущем станет умение приспосабливаться к изменениям, получать новые знания и выстраивать грамотную стратегию собственного профессионального роста.

Напомним, что более 55% российских IT-специалистов, потерявших работу с 2022 по 2025 год, были уволены не по собственному желанию, а в результате сокращений. Представители IT-сферы по итогам прошлого года жаловались на увольнения чаще, чем специалисты из любых других отраслей.