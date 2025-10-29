Военный эксперт назвал удар по спецназу ГУР МО Украины в Миргороде сигналом Киеву

Уничтожение бойцов спецназа Главного управления разведки (ГУР) в Мирнограде нанесло серьёзный урон ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Евгений Михайлов.

«Это ощутимый удар для Украины, потому что этот спецназ был очень сильно разрекламирован, в его подготовку вложили большие деньги, а теперь его практически распылили», — сказал он в беседе с аif.ru.

Михайлов считает, что это сигнал для Киева о том, что российские разведчики работают в полную силу.

Ранее сообщалось, что российские подразделения вышли на восточные окраины города Мирноград, являющегося спутником Красноармейска (Покровска). Оперативный успех стал возможен после того, как наши бойцы установили контроль над соседним населённым пунктом Балаган.