Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:19

Китай без громких анонсов запустил альтернативу SWIFT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio

Китай фактически незаметно запустил свою альтернативу SWIFT – систему Renminbi Digital. Она предназначена для международных расчётов в цифровом юане между Пекином и его зарубежными партнёрами, заявил сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT», — приводит ТАСС его слова.

Титов уточнил, что цифровой юань работает на основе государственного блокчейна КНР, а его выпуск и контроль осуществляет Народный банк Китая. Коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают доступ клиентов к системе, которая интегрируется с международными платежными шлюзами.

На данный момент система Renminbi Digital уже функционирует в ряде стран, включая государства АСЕАН, страны Ближнего Востока, Россию и другие страны СНГ.

Китайские кафе и магазины научились не платить в России налоги с помощью платежей в юанях
Китайские кафе и магазины научились не платить в России налоги с помощью платежей в юанях

Ранее сообщалось, что доля доллара в расчётах через SWIFT достигла годового минимума. В то же время доля евро выросла до 25,61%, что является максимальным значением с лета 2023 года.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Китай
  • Новости экономики
  • swift
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar