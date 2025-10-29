Китай без громких анонсов запустил альтернативу SWIFT
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio
Китай фактически незаметно запустил свою альтернативу SWIFT – систему Renminbi Digital. Она предназначена для международных расчётов в цифровом юане между Пекином и его зарубежными партнёрами, заявил сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT», — приводит ТАСС его слова.
Титов уточнил, что цифровой юань работает на основе государственного блокчейна КНР, а его выпуск и контроль осуществляет Народный банк Китая. Коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают доступ клиентов к системе, которая интегрируется с международными платежными шлюзами.
На данный момент система Renminbi Digital уже функционирует в ряде стран, включая государства АСЕАН, страны Ближнего Востока, Россию и другие страны СНГ.
Ранее сообщалось, что доля доллара в расчётах через SWIFT достигла годового минимума. В то же время доля евро выросла до 25,61%, что является максимальным значением с лета 2023 года.
