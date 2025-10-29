Бренд-продюсер Олега Газманова опроверг сообщения о проблемах с суставами у певца

Сведения о якобы имеющихся серьёзных проблемах с суставами у популярного российского исполнителя Олега Газманова не соответствуют действительности. Об этом рассказал бренд-продюсер артиста Иван Ерхов. По его словам, у него нет доверия к источнику, опубликовавшему эти данные.

«Канал, который распространил эту информацию, — это серьёзный источник, конечно. На него точно стоит полагаться», — с иронией сказал Ерхов в беседе с NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Олегу Газманову запретили делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться. СМИ писали, что у 74-летнего исполнителя диагностировали коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Врачи связали обострение заболевания с интенсивными физнагрузками.