Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:42

Бренд-продюсер Олега Газманова опроверг сообщения о проблемах с суставами у певца

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleggazmanov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleggazmanov

Сведения о якобы имеющихся серьёзных проблемах с суставами у популярного российского исполнителя Олега Газманова не соответствуют действительности. Об этом рассказал бренд-продюсер артиста Иван Ерхов. По его словам, у него нет доверия к источнику, опубликовавшему эти данные.

«Канал, который распространил эту информацию, — это серьёзный источник, конечно. На него точно стоит полагаться», — с иронией сказал Ерхов в беседе с NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Олегу Газманову запретили делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться. СМИ писали, что у 74-летнего исполнителя диагностировали коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Врачи связали обострение заболевания с интенсивными физнагрузками.

Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы после двух операций
Телеведущую Юлию Барановскую выписали из больницы после двух операций

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Олег Газманов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar