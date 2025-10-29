В Уфе задержан криминальный авторитет, контролировавший «общак» в Башкирии

В Уфе силовики задержали 49-летнего криминального авторитета, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии Башкирии. Об этом сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и ФСБ России.

Задержание криминального авторитета в Уфе. Видео © ЦОС ФСБ

По данным следствия, мужчина получил статус «вора в законе» не позднее апреля 2023 года и с тех пор выполнял функции «смотрящего» за регионом.

«В его обязанности входило сплочение преступных элементов, разрешение конфликтов между ними, а также контроль за сбором денежных средств и использованием общей преступной кассы», — уточнили в СК.

Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ и следователи СК. На опубликованных кадрах видно, как силовики берут фигуранта под стражу — его лицо скрыто, имя не раскрывается. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее Life.ru сообщал о суде над криминальным авторитетом Васей Бандитом (Игорем Кокуновым). Московский областной суд приговорил его к 8 годам 2 месяцам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, хотя прокурор требовал 10 лет.