29 октября, 13:57

В Челябинске умер 64-летний велокурьер, известный горожанам как «зачётный дед»

В Челябинске умер 64-летний велокурьер, известный горожанам как «зачётный дед». Обложка © 74.ru / Артём Краснов

В Челябинске скончался Александр Шкробот, известный горожанам как «зачётный дед» - 64-летний велокурьер, который работал в службе доставки готовой еды. На улице Энгельса, где мужчине внезапно стало плохо во время движения. Велосипедист остановился и упал. Об этом сообщает 74.ru.

Александр Шкробот был бывшим военным, который в пожилом возрасте выбрал необычную работу велокурьера. За сутки он преодолевал до 80 километров, работая круглый год — даже в сильные снегопады. Его жизнелюбие и оптимизм восхищали горожан. Шкробот не обижался на прозвище «зачётный дед», считая, что оно отражает его доброе отношение к окружающим.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве курьеры за сутки могут зарабатывать чуть более 20 000 рублей. При этом наибольший прирост числа курьеров наблюдается сейчас в Татарстане и Краснодарском крае, а средний доход по России у них составляет 48 354 рубля в месяц.

