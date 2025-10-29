В Челябинске умер 64-летний велокурьер, известный горожанам как «зачётный дед»
В Челябинске скончался Александр Шкробот, известный горожанам как «зачётный дед» - 64-летний велокурьер, который работал в службе доставки готовой еды. На улице Энгельса, где мужчине внезапно стало плохо во время движения. Велосипедист остановился и упал. Об этом сообщает 74.ru.
Александр Шкробот был бывшим военным, который в пожилом возрасте выбрал необычную работу велокурьера. За сутки он преодолевал до 80 километров, работая круглый год — даже в сильные снегопады. Его жизнелюбие и оптимизм восхищали горожан. Шкробот не обижался на прозвище «зачётный дед», считая, что оно отражает его доброе отношение к окружающим.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве курьеры за сутки могут зарабатывать чуть более 20 000 рублей. При этом наибольший прирост числа курьеров наблюдается сейчас в Татарстане и Краснодарском крае, а средний доход по России у них составляет 48 354 рубля в месяц.
