В Электростали врачи за полчаса удалили опухоль яичника у пенсионерки, размером с полено

В Подмосковье врачи успешно провели уникальную операцию по удалению большой опухоли яичника у 76-летней пациентки. Новообразование размером около 20 сантиметров было обнаружено во время плановой диспансеризации в городе Электросталь при проведении ультразвукового исследования органов малого таза.

Новообразование, которое удалили врачи. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Министерства здравоохранения РФ

Как сообщили Life.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, медицинское вмешательство выполнялось малоинвазивным методом через три небольших прокола диаметром всего 2 сантиметра каждый. Несмотря на высокую плотность тканей опухоли, которую хирурги охарактеризовали как «почти каменную», операция была проведена за рекордные 30 минут.

Диаметр кисты составлял около 20 см. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Министерства здравоохранения РФ

«Сложность случая заключалась в необходимости работать в условиях ограниченного доступа, но нам удалось полностью удалить кисту, минимизировав травматичность вмешательства», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

По его словам, щадящий лапароскопический подход обеспечил пациентке быстрое восстановление.

Результаты гистологического исследования подтвердили доброкачественный характер опухоли. Состояние женщины стабилизировалось, и уже на третьи сутки после операции её выписали из стационара для амбулаторного наблюдения без каких-либо осложнений.

Ранее в Москве была успешно проведена сложная двухэтапная операция по удалению крупной менингиомы из головного мозга. Пациент, страдавший от частых головных болей, обратился к врачам, которые обнаружили опухоль размером с кулак. Высокая васкуляризация новообразования потребовала особого подхода и тщательного планирования хирургического вмешательства. Результат превзошел ожидания: пациент почувствовал облегчение сразу после операции и уже на следующий день был способен к самостоятельному передвижению.