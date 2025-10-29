В Электростали врачи за полчаса удалили опухоль яичника у пенсионерки, размером с полено
Обложка © Предоставлена Life.ru пресс-службой Министерства здравоохранения РФ
В Подмосковье врачи успешно провели уникальную операцию по удалению большой опухоли яичника у 76-летней пациентки. Новообразование размером около 20 сантиметров было обнаружено во время плановой диспансеризации в городе Электросталь при проведении ультразвукового исследования органов малого таза.
Новообразование, которое удалили врачи. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Министерства здравоохранения РФ
Как сообщили Life.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, медицинское вмешательство выполнялось малоинвазивным методом через три небольших прокола диаметром всего 2 сантиметра каждый. Несмотря на высокую плотность тканей опухоли, которую хирурги охарактеризовали как «почти каменную», операция была проведена за рекордные 30 минут.
Диаметр кисты составлял около 20 см. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Министерства здравоохранения РФ
«Сложность случая заключалась в необходимости работать в условиях ограниченного доступа, но нам удалось полностью удалить кисту, минимизировав травматичность вмешательства», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.
По его словам, щадящий лапароскопический подход обеспечил пациентке быстрое восстановление.
Результаты гистологического исследования подтвердили доброкачественный характер опухоли. Состояние женщины стабилизировалось, и уже на третьи сутки после операции её выписали из стационара для амбулаторного наблюдения без каких-либо осложнений.
