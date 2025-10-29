Айза выходит замуж в третий раз. Молодой избранник сделал ей трогательное предложение в эфире шоу

Известная 40-летняя блогерша Айза Анохина (Айза Лилуна-Ай) приняла предложение руки и сердца от 30-летнего Степана во время съёмок телешоу «Ставка на любовь». Об этом стало известно из материалов, распространённых съёмочной группой телеканала «Пятница».

Айзе Анохиной сделали предложение в третий раз. Видео © Телеканал «Пятница», шоу «Ставка на любовь».

«Очень готова стать супругой. Свадьба будет не пышной, но очень необычной — всё, как я люблю. Это (предложение — Прим. Life.ru ) было настолько неожиданно, что я в первые секунды была уверена, что он со мной расстаётся, потому что у нас были тяжёлые съёмки, куча эмоций, я уже была в игре и вообще не понимала. Мне казалось, что он увидел меня и такую, как гадину, и решил со мной расстаться», — призналась Айза в беседе с Super.

Она уточнила, что первоначально восприняла ситуацию как предвестник расставания, но после осознания происходящего дала согласие на брак. Для блогерши этот союз станет третьим по счёту после браков с рэпером Гуфом и сёрфером Дмитрием Анохиным, от которых у неё растут двое сыновей.

