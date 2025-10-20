Айза решилась раскрыть ужасные подробности отношений с «нарциссом» Анохиным

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) рассказала в своих социальных сетях об ужасных отношениях с нарциссом. Она показала аудитории огромную порцию информации, фотографий и фактов, раскрыв правду своей прошлой жизни.

Блогерша объяснила, что раньше чувствовала себя невероятной красавицей и моделью. Она никогда ничего не хотела менять в своей внешности. Мнение изменилось после встречи с бывшим супругом Дмитрием Анохиным.

«Я после родов, мне грубят и унижают. Говорят, что я всё делаю плохо и не разговаривают со мной по несколько дней», — написала Айза.

Она призналась, что бывший супруг перестал любить её первого сына Сэмы (от Гуфа) после рождения второго родного малыша. К слову, вторые роды оказались очень тяжёлыми, и Элвис родился синим и отёкшим. И первое, что сказал Анохин: «Такой же страшный как мать! Доктор, он таким и останется?»

Он также увозил блогершу на Бали, изолировав от родственников, друзей и родных. Айза призналась, что постоянно поддавалась различному моральному унижению. Она оказалась идеальной жертвой нарцисса.

Айза состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным с 2015 по 2020 год. В 2016 году у них родился сын Элвис. После развода бывшие супруги часто вступали в конфликты и судебные тяжбы из-за их совместного бизнеса. В мае этого года Айза обвинила Анохина в абьюзе, заявив, что бывший муж поднимал на неё руку. Блогерша подчеркнула, что экс-супруг также не умел вести диалог, отличался контролирующим поведением и испытывал сильную ревность.