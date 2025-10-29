Россия и США
29 октября, 13:58

Японский автогигант провёл тайные переговоры с российскими дилерами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Best Auto Photo

Toyota начала тайные переговоры с российскими дилерами о будущем сотрудничестве. По информации Autonews, японский автопроизводитель заинтересован в возвращении на российский рынок и рассматривает, в том числе, поставки через Китай.

Олег Мосеев, экс-глава РОАД, подтвердил, что японский автогигант проявляет интерес к возвращению на российский рынок. Он также сообщил, что компания провела переговоры с дилерами и рассматривает возможность поставок автомобилей через Китай.
Источник издания сообщил, что после российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске участники достигли договорённости о неразглашении. В ходе дискуссий были рассмотрены различные подходы к организации партнёрства бренда с дилерскими центрами, однако конкретные детали этих инициатив не были раскрыты.
Ранее сообщалось, что за сентябрь россияне купили 553,3 тысячи подержанных машин. Лидером вторичного рынка традиционно остаётся Lada. Она разошлась тиражом 130,8 тысячи штук. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

