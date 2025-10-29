В Бразилии обнаружен новый коронавирус у летучих мышей
Учёные выявили новый вид коронавируса у летучих мышей в Бразилии. Как сообщает агентство Bloomberg, вирус, получивший название BRZ batCoV, имеет генетические сходства с возбудителями COVID-19 и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
Новый вирус был найден у насекомоядных летучих мышей, обитающих в Латинской Америке. Для исследования ученые собрали образцы в штатах Мараньян и Сан-Паулу.
Генетический анализ показал, что BRZ batCoV относится к семейству бета-коронавирусов, куда входят SARS-CoV-2, MERS-CoV и SARS-CoV — возбудители известных вспышек респираторных заболеваний у людей.
По словам исследователей, угрозы для человека новый вирус пока не представляет. Однако ученые обратили внимание на редкую особенность BRZ batCoV — участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных, облегчая проникновение вируса в организм. Такая мутация впервые зафиксирована у коронавирусов летучих мышей американского континента.
Летучие мыши и ковид: справка
Коронавирусы, подобные SARS-CoV-2, циркулируют среди летучих мышей по всему миру. Именно эти животные считаются естественным резервуаром многих зоонозных инфекций — болезней, способных передаваться от животных к человеку.
Ранее схожие вирусы были обнаружены в Азии, Африке и Европе, однако до настоящего времени на американском континенте не фиксировались коронавирусы с такими свойствами. Ученые отмечают, что подобные открытия помогают лучше понимать эволюцию вирусов и предотвращать возможные вспышки в будущем.
