В Бразилии обнаружен новый коронавирус у летучих мышей

Учёные выявили новый вид коронавируса у летучих мышей в Бразилии. Как сообщает агентство Bloomberg, вирус, получивший название BRZ batCoV, имеет генетические сходства с возбудителями COVID-19 и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Новый вирус был найден у насекомоядных летучих мышей, обитающих в Латинской Америке. Для исследования ученые собрали образцы в штатах Мараньян и Сан-Паулу.

Генетический анализ показал, что BRZ batCoV относится к семейству бета-коронавирусов, куда входят SARS-CoV-2, MERS-CoV и SARS-CoV — возбудители известных вспышек респираторных заболеваний у людей.

По словам исследователей, угрозы для человека новый вирус пока не представляет. Однако ученые обратили внимание на редкую особенность BRZ batCoV — участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных, облегчая проникновение вируса в организм. Такая мутация впервые зафиксирована у коронавирусов летучих мышей американского континента.

Летучие мыши и ковид: справка

Коронавирусы, подобные SARS-CoV-2, циркулируют среди летучих мышей по всему миру. Именно эти животные считаются естественным резервуаром многих зоонозных инфекций — болезней, способных передаваться от животных к человеку.