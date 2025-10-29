Медиагруппа RTVI празднует 25-летие

Четверть века – знаковая дата для RTVI. За 25 лет организация преобразилась из небольшого новостного канала в Нью-Йорке в разветвлённую международную русскоязычную платформу, охватывающую около 40 миллионов зрителей и читателей во всём мире.

Сегодня RTVI – это не только телевещание, доступное в 177 странах, но и различные цифровые ресурсы, территориально распределённые по всему земному шару, включая три новостных агрегатора, свыше десятка каналов на YouTube и Telegram, отдельные цифровые представительства в России, США и Центральной Азии, а также региональные проекты в Израиле и Европе. RTVI занимается производством разнообразного современного контента: от новостных сводок и документальных фильмов до эксклюзивных интервью с известными экспертами и познавательных передач.

«25 лет — это не просто дата, а итог работы огромной команды, которая сумела не только сохранить, но и усилить позиции RTVI в быстро меняющемся медиапространстве. Мы стремимся быть везде, где находится наша аудитория — от традиционного телеэфира до цифровых платформ по всему миру. Последние два года мы сфокусировались на трансформации двух ключевых направлений: вывели на новый уровень новостное вещание и перезапустили подходы работы с цифровыми площадками», — указал СЕО RTVI Дмитрий Сурьянинов.

В результате был организован круглосуточный новостной эфир, значительно улучшены показатели в рейтингах и привлечено больше зрителей, осуществлён переход к новым моделям вещания и обновлена сетка YouTube-каналов. Сурьянинов подчеркнул, что дальнейшее развитие медиагруппы будет базироваться на углублении взаимодействия со зрителями за счёт внедрения новых технологических решений. Среди главных задач – разработка собственного приложения, которое станет единым порталом для доступа ко всем продуктам RTVI.

В планах также – активное развитие специальных проектов и создание новых нишевых продуктов. Эти усилия направлены на превращение RTVI из медиахолдинга в полноценную контентную среду, сочетающую в себе традиционную журналистику с инновационными подходами и персонализированным отношением к зрителям.

