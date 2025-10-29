Прямые рейсы из России в Японию будут стоить до 90 тысяч рублей в один конец

В случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Японией стоимость билетов в одном направлении достигнет 90 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Прямые рейсы сейчас, увы, дороже, чем непрямые. И лететь при этом из Москвы в Токио 9,5-10 часов», — сказал он в беседе с «Постньюс».

По его словам, прямые перелёты окажутся значительно дороже стыковочных рейсов, которые в настоящее время доступны в среднем за 30 тысяч рублей. При этом туроператор отметил рекордный интерес россиян к Японии в 2025 году, превысивший допандемийные показатели. Полноценная поездка с перелётом и проживанием сейчас оценивается в 90-120 тысяч рублей на человека, что не снижает популярности направления.

Ранее Life.ru сообщал, что российские и японские авиакомпании обсуждают возобновление прямых рейсов между странами. Как заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, всё зависит от решения японского правительства, поскольку ограничения на полёты были введены Токио. Российская сторона готова сразу начать переговоры, как только Япония проявит заинтересованность.