В Тамбовской области женщинам будут платить по 300 тысяч за третьего ребёнка

В Тамбовской области вводятся социальные выплаты молодым матерям и семьям с детьми, нуждающимся в специальном питании. Одной из ключевых мер станет единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей, предоставляемая женщинам младше 35 лет, родивших третьего ребенка или последующих детей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Первышов.

«Единовременная денежная выплата в размере 300 000 рублей будет выплачиваться мамам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей. Также вводится дополнительная выплата в 5 000 рублей на каждого ребёнка, рождённого на территории Тамбовской области», — указал Первышов в своём телеграм-канале.

Особое внимание уделено детям с особыми потребностями питания. Семьи, воспитывающие детей с заболеваниями, такими как целиакия или фенилкетонурия, получат дополнительную финансовую поддержку начиная с 1 января 2026 года. Таким образом, около 47 семей смогут получать пособие размером 5 тысяч рублей каждый месяц, компенсируя затраты на специальное низкобелковое питание.

Ранее стало известно, что в 2026 году семьи при рождении первого ребёнка смогут получить маткапитал в размере 737 205 рублей. Проект федерального бюджета Соцфонда России предполагает увеличение маткапитала на первого ребёнка: до 766 693,3 рублей в 2027 году и 797 361,03 рублей — в 2028.