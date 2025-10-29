Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 14:26

Детский омбудсмен Подмосковья призвала усыпить маламута, убившего двухмесячного малыша

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ольга Мишонова потребовала усыпить собаку породы маламут, насмерть загрызшую двухмесячного младенца под Одинцово. Соответствующее заявление она разместила в своём телеграм-канале.

«Непостижимое горе для родителей. Сейчас многие говорят, что маламут, мол, не опасная порода. Нет безопасных пород. Собака должна быть на поводке и в наморднике. Маламута, который убил ребёнка, надо усыпить», — заявила Мишонова.

Свою позицию она объяснила статистикой, согласно которой дети чаще страдают от нападений именно домашних питомцев, напомнив о недавнем инциденте с гибелью трёхлетней девочки от нападения джек-рассел-терьера.

Стая бродячих собак насмерть загрызла школьника в дачном посёлке под Красноярском
Стая бродячих собак насмерть загрызла школьника в дачном посёлке под Красноярском

Напомним, что трагедия произошла в Трёхгорке под Одинцово, куда семья с младенцем приехала навестить родственников. Коляску с малышом оставили во дворе, а собаку закрыли в доме. Однако псу удалось выбраться, перевернуть люльку и атаковать ребёнка. К несчастью, от полученных ран младенец скончался. Теперь собаке светит усыпление.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • Животные
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar