Детский омбудсмен Подмосковья призвала усыпить маламута, убившего двухмесячного малыша

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ольга Мишонова потребовала усыпить собаку породы маламут, насмерть загрызшую двухмесячного младенца под Одинцово. Соответствующее заявление она разместила в своём телеграм-канале.

«Непостижимое горе для родителей. Сейчас многие говорят, что маламут, мол, не опасная порода. Нет безопасных пород. Собака должна быть на поводке и в наморднике. Маламута, который убил ребёнка, надо усыпить», — заявила Мишонова.

Свою позицию она объяснила статистикой, согласно которой дети чаще страдают от нападений именно домашних питомцев, напомнив о недавнем инциденте с гибелью трёхлетней девочки от нападения джек-рассел-терьера.

Напомним, что трагедия произошла в Трёхгорке под Одинцово, куда семья с младенцем приехала навестить родственников. Коляску с малышом оставили во дворе, а собаку закрыли в доме. Однако псу удалось выбраться, перевернуть люльку и атаковать ребёнка. К несчастью, от полученных ран младенец скончался. Теперь собаке светит усыпление.