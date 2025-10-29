Хирург назвал врачебным чудом спасение пациента, неделю игнорировавшего инсульт

Спасение уральскими медиками пациента, неделю игнорировавшего симптомы инсульта, является настоящим врачебным чудом. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс».

«Когда проявления болезни то приходят, то уходят. Эти изменения — период неблагополучия, который очень опасен. Человек может выглядеть здоровым, а через час умереть», — отметил Кондрахин.

Он пояснил, что подобная мозаичная симптоматика, когда проявления болезни то появляются, то исчезают, представляет особую опасность. Врач добавил, что любое спасение в таких сложных случаях можно считать чудом, поскольку диагностика и операции требуют высочайшего профессионализма и опыта медицинского персонала.

Напомним, в Екатеринбурге медики спасли жизнь 56-летнему вахтовику, который неделю игнорировал признаки развивающегося инсульта, проявлявшиеся временной потерей речи, слуха и даже четырёхчасовым параличом руки. Критическое состояние было выявлено коллегами, вызвавшими скорую помощь. Диагностика выявила полную окклюзию церебрального сосуда в труднодоступной зоне мозга с высоким риском летального исхода.