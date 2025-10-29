«Вот такие ублюдки»: На кладбище в Дзержинске вандалы разгромили могилы бойцов СВО

В Дзержинске Нижегородской области на местном кладбище зафиксированы случаи вандализма на могилах участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На кладбище в Дзержинске разгромили могилы участников СВО. Видео © Telegram / Ni Mash

Неизвестные осквернили более полудюжины надгробий. Родственники погибших уверены, что разрушения не могли быть вызваны природными факторами.

«Смотрите, как штырь согнут. Так ветер не согнёт, так только человек мог сделать. Вот такие вот ублюдки могли это сделать», — говорит голос за кадром.

Ранее похожий случай произошёл в посёлке Никологоры Вязниковского района Владимирской области. Там вандалы разгромили могилы участников СВО на местном кладбище, вырвав кресты из земли и раскидав венки. На территории кладбища отсутствует система видеонаблюдения, что затрудняет идентификацию злоумышленников.