Жителя Владимира приговорили к 8 годам колонии за поджог здания правительства

Житель Владимира получил восемь лет колонии за серию опасных преступлений, включая поджог здания областного правительства и умышленное уничтожение автомобилей. Данную информацию передаёт пресс-служба следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Суд дал восемь лет мужчине, решившему поджечь здание правительства во Владимире. Видео © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

«Установлено, что 13 апреля 2024 года обвиняемый, действуя по указанию неустановленного лица, с которым он общался по телефону на протяжении нескольких дней, приобрёл в различных магазинах Владимира предметы и материалы, из которых по месту жительства изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь», — говорится в сообщении.

В своей квартире злоумышленник собрал три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь, после чего на такси прибыл к зданию правительства. Там он бросил бутылку с зажигательной смесью и одно взрывное устройство в здание, а затем попытался поджечь припаркованную служебную Toyota Camry. Когда водитель оперативно отогнал автомобиль, фигурант переключился на частную машину Hyundai Creta.

Он разбил кирпичом стекло автомобиля, вылил в салон растворитель и поджёг его, причинив владельцу ущерб на сумму свыше 2,1 миллиона рублей. При попытке скрыться с места преступления мужчина оказал сопротивление прибывшим сотрудникам УФСБ и Росгвардии. Он распылив перцовую смесь в лицо двум оперативникам, чем причинил им ожоги глаз и иной вред здоровью.

Помимо умышленного повреждения чужого имущества путём поджога, суд признал его виновным по статьям о незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств, а также о применении насилия в отношении представителей власти. Помимо основного наказания, с осужденного взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшей, чей автомобиль был полностью уничтожен в результате поджога.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге видеоблогер предприняла попытку совершить поджог здания органов внутренних дел. Девушка подошла к ведомственному зданию МВД в районе Купчино и попыталась поджечь его, а также припаркованные рядом автомобили.