Обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником в Москве признал вину

Экс-аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков*, который обвиняется в организации подрыва автомобиля с участием полковника на севере Москвы, заявил о своей виновности. Эту информацию передал корреспондент ТАСС непосредственно из зала суда.

«Признаю себя в полном объёме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий», — заявил Серебряков.

Согласно материалам дела, Серебрякову* инкриминируется совершение ряда серьезных преступлений, включая приготовление к террористическому акту, сам террористический акт, незаконные действия с боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств.

