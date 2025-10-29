Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 октября, 12:43

Обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником в Москве признал вину

Обложка © ТАСС / Мяйле Архангельская

Экс-аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков*, который обвиняется в организации подрыва автомобиля с участием полковника на севере Москвы, заявил о своей виновности. Эту информацию передал корреспондент ТАСС непосредственно из зала суда.

«Признаю себя в полном объёме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий», — заявил Серебряков.

Согласно материалам дела, Серебрякову* инкриминируется совершение ряда серьезных преступлений, включая приготовление к террористическому акту, сам террористический акт, незаконные действия с боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств.

Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд
Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд

Напомним, что 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны РФ и его жена. В результате происшествия водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, подозреваемый в совершении преступления. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Мария Любицкая
