Обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником в Москве признал вину
Обложка © ТАСС / Мяйле Архангельская
Экс-аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков*, который обвиняется в организации подрыва автомобиля с участием полковника на севере Москвы, заявил о своей виновности. Эту информацию передал корреспондент ТАСС непосредственно из зала суда.
«Признаю себя в полном объёме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий», — заявил Серебряков.
Согласно материалам дела, Серебрякову* инкриминируется совершение ряда серьезных преступлений, включая приготовление к террористическому акту, сам террористический акт, незаконные действия с боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств.
Напомним, что 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны РФ и его жена. В результате происшествия водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, подозреваемый в совершении преступления. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.