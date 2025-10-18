Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд

Материалы уголовного дела Игната Кузина, который обвиняется в совершении теракта в отношении генерала Ярослава Москалика, поступили в производство второго Западного окружного военного суда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Представитель суда отметила, что рассмотрение пока не началось и сроки первого заседания ещё не определены.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб Ярослав Москалик. По данным следствия, Игнат Кузин был завербован Службой безопасности Украины и по заданию своего куратора изготовил самодельное взрывное устройство. С февраля по апрель 2025 года Кузин готовил теракт и установил взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал Москалик.

