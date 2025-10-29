«Я думала, что помогаю»: В Москве дочь 100-летнего ветерана ВОВ подселила к ней 17 мигрантов

В Москве 80-летняя пенсионерка подселила 17 граждан Киргизии в квартиру своей 100-летней мамы, ветерана Великой Отечественной войны. По словам женщины, её уговорили сделать мигрантам прописку, чтобы они убирались на придомовой территории, сообщает Mash.

Наталья Самутина рассказывает, как подселила в квартиру матери 17 мигрантов. Видео © Telegram / Mash

Наталья Самутина, чья мать, 100-летняя Тамара Анисимова, является ветераном обороны Москвы 1941-1942 годов, оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Ее дочь, всю жизнь проработавшая в строительстве, на пенсии активно занималась благоустройством своего двора и наладила контакт с организацией «Жилищник». Столкнувшись с проблемой нехватки дворников из-за отсутствия у них регистрации, пенсионерка, по её словам, согласилась временно прописать у себя и матери 17 граждан Киргизии, которые, как сообщается, прожили у них около месяца.

Эта схема была раскрыта полицией, в результате чего против Натальи возбуждено уголовное дело с возможным штрафом до 500 тысяч рублей. Техник «Жилищника» признал, что обращался к пенсионерке с просьбой о регистрации земляков, но утверждал, что речь шла лишь о двоих, за каждого из которых он обещал по 8 тысяч рублей. Представители «Жилищника» отказались комментировать ситуацию.

«Я думала, я помогаю Москве, тому месту, где я живу, потому что снег действительно чистили, подметали и всё прочее», — призналась пенсионерка.

