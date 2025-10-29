«Родина у нас одна»: Хинштейн назвал Медведева курянином больше, чем он сам

Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время визита в регион зампреда Совбеза России и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пошутил, что тот — «курянин больше, чем губернатор». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«На прощание пошутил, что зампредседателя Совета безопасности РФ больше курянин, чем губернатор Курской области», — написал Хинштейн.

Медведев ответил, что и он, и губернатор региона по праву могут считать себя курянами, ведь главное — желание делать Курскую область лучше, любить её и восхищаться историей этой земли. Хинштейн добавил, что малая родина Дмитрия Медведева — село Мансурово Советского района Курской области, где родились его отец и дед.

«Он много рассказывал про своих родных и сказал, что сожалеет, что впервые приехал сюда только когда стал президентом России», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил устанавливать памятные знаки на местах боевых сражений российских войск в зоне СВО. Накануне политик прибыл в Курскую область, где осмотрел центр поддержки жителей региона и встретился с участниками волонтёрского лагеря «Курский рубеж». В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.