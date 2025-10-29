Россия и США
29 октября, 15:27

«Русофобская политика»: В Госдуме ответили на обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs

Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявление Польши о предполагаемом нарушении воздушного пространства. По его словам, подобные обвинения являются частью русофобской политики и не имеют под собой реальных оснований. Парламентарий подчеркнул, что все российские полёты полностью соответствуют нормам международного права.

«Хочу отметить, что в странах Евросоюза и блока НАТО в частности уже не раз обсуждались вопросы, касающиеся возможности сбивать российские самолёты в случае нарушения ими воздушного пространства того или иного государства. Но, на мой взгляд, подобные заявления просто свидетельствуют о русофобской политике», — цитирует Швыткина «Лента.ру».

Депутат обратил внимание на тревожную тенденцию в странах Евросоюза и НАТО, где неоднократно обсуждались вопросы о возможности сбивать российские самолеты в случае мнимого нарушения воздушного пространства. Швыткин решительно отверг возможность нарушения Россией воздушных границ иностранных государств.

Напомним, что в Польше заявили о перехвате российского разведывательного самолёта Ил-20 в воздушном пространстве Балтийского моря. Как утверждается в заявлении Варшавы, перехваченный Ил-20 якобы осуществлял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, при этом не имея поданного плана полёта и с выключенным ответчиком (транспондером).

Полина Никифорова
