«Русофобская политика»: В Госдуме ответили на обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявление Польши о предполагаемом нарушении воздушного пространства. По его словам, подобные обвинения являются частью русофобской политики и не имеют под собой реальных оснований. Парламентарий подчеркнул, что все российские полёты полностью соответствуют нормам международного права.

«Хочу отметить, что в странах Евросоюза и блока НАТО в частности уже не раз обсуждались вопросы, касающиеся возможности сбивать российские самолёты в случае нарушения ими воздушного пространства того или иного государства. Но, на мой взгляд, подобные заявления просто свидетельствуют о русофобской политике», — цитирует Швыткина «Лента.ру».

Напомним, что в Польше заявили о перехвате российского разведывательного самолёта Ил-20 в воздушном пространстве Балтийского моря. Как утверждается в заявлении Варшавы, перехваченный Ил-20 якобы осуществлял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, при этом не имея поданного плана полёта и с выключенным ответчиком (транспондером).