Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 15:45

«Романтическая белиберда»: Милонов уличил турецкие сериалы в «перевирании» российской истории

Милонов заявил, что турецкие сериалы «перевирают» российскую историю

Сериал «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдин и Бурджу Алптекин. Обложка © kino-teatr.ru

Сериал «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Алп Акайдин и Бурджу Алптекин. Обложка © kino-teatr.ru

Турецкие сериалы искажают исторические факты о России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эту продукцию «романтической белибердой», созданной бездарными режиссёрами.

«Хочу напомнить, что в ходе семи войн, которые вела Россия с Турцией, наша страна приобрела незабываемый опыт, который показывает отсутствие гуманного отношения к русским и славянам у войск Османской империи. Именно этот период фальсифицировано, извращённо представляется в качестве какой-то романтической белиберды, какого-то псевдоисторического рахат-лукума, который льётся у нас со всех экранов. Я не беру уже в расчёт абсолютно низкопробную игру турецких актёров», — отметил парламентарий.

Милонов призвал россиян критически оценивать подобный контент и обращаться к объективным историческим источникам. Он предупредил, что не стоит формировать представление о прошлом на основе искажённой картинки, которую создают недобросовестные режиссёры. По мнению депутата, зрителям необходимо самостоятельно анализировать информацию и отличать историческую правду от художественного вымысла.

Топ-5 самых откровенных турецких сериалов
Топ-5 самых откровенных турецких сериалов

Ранее Виталий Милонов предложил сторонникам Хэллоуина оформить религиозную группу почитателей «мухоморопоклонников» и проводить мероприятия в рамках зарегистрированной организации. По его словам, отмечать Хэллоуин без официальной регистрации – это прямое нарушение российского законодательства.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Турция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar