«Романтическая белиберда»: Милонов уличил турецкие сериалы в «перевирании» российской истории

Турецкие сериалы искажают исторические факты о России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эту продукцию «романтической белибердой», созданной бездарными режиссёрами.

«Хочу напомнить, что в ходе семи войн, которые вела Россия с Турцией, наша страна приобрела незабываемый опыт, который показывает отсутствие гуманного отношения к русским и славянам у войск Османской империи. Именно этот период фальсифицировано, извращённо представляется в качестве какой-то романтической белиберды, какого-то псевдоисторического рахат-лукума, который льётся у нас со всех экранов. Я не беру уже в расчёт абсолютно низкопробную игру турецких актёров», — отметил парламентарий.

Милонов призвал россиян критически оценивать подобный контент и обращаться к объективным историческим источникам. Он предупредил, что не стоит формировать представление о прошлом на основе искажённой картинки, которую создают недобросовестные режиссёры. По мнению депутата, зрителям необходимо самостоятельно анализировать информацию и отличать историческую правду от художественного вымысла.

