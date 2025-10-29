Россия и США
29 октября, 15:41

Путин присвоил бригаде разведки почётное наименование «гвардейская»

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин принял решение о присвоении 127-й отдельной бригаде разведки почётного звания «гвардейская». Согласно сообщению Кремля, этот шаг обусловлен тем, что личный состав бригады продемонстрировал исключительный героизм, отвагу, стойкость и мужество в ходе выполнения боевых задач по защите страны и её интересов в вооружённых конфликтах.

«Постановляю: присвоить 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 127-я отдельная гвардейская бригада разведки», — говорится в указе главы государства.

Вступление в силу данного указа происходит в момент его подписания.

Путин: Все, кто находится на фронте, ведут себя героически

Ранее сегодня Путин приехал в военный госпиталь к раненым бойцам и привёз с собой иконы, которые на день рождения ему подарили военные. Иконы спасли жизни бойцов, на них следы от осколков и пуль.

Наталья Демьянова
