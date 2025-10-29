ВСУ ударили дроном по авто главы Белгородского района, чиновница успела спастись
Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном по автомобилю главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, во время рабочей поездки по приграничным территориям за машиной чиновницы начал преследование вражеский дрон.
Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«Начиная с Салтыково, за машиной гнался вражеский дрон… и догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — написал Гладков.
Глава региона отметил, что противник целенаправленно охотится за представителями муниципальных властей и оперативных служб.
«Это уже не первый случай. Противник вновь подтвердил свою тактику — устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить», — подчеркнул губернатор, поблагодарив всех, кто продолжает работать в приграничных районах.
Ранее дроны атаковали автомобили и здания местных администраций в Грайворонском и Шебекинском районах. Власти региона усилили меры безопасности и призвали жителей соблюдать осторожность при воздушных тревогах.
