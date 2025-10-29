Россия и США
29 октября, 16:23

Новый премьер Японии отказала Трампу в вопросе о российском газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити чётко обозначила позицию своей страны по вопросу российского газа. Она пояснила президенту США Дональду Трампу, что запретить ввоз российского сжиженного природного газа практически невозможно, да и пользы от подобного шага никакой не будет. Об этом сообщает Reuters.

Что касается общей статистики, то российские поставки занимают весомые 9% в общем объёме потребления СПГ в Японии. Именно поэтому Такаити подчёркивала значимость сохранения экономических связей с Москвой. Если бы Япония пошла навстречу американцам и согласилась ограничить закупки российского сырья, единственным результатом стала бы радость Китая и России, уверена Такаити.

Трамп заявил, что США получили крупные заказы от Японии на военную технику
Ранее сообщалось, что российские и японские авиакомпании обсуждают возобновление прямых рейсов между странами. Как заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, всё зависит от решения японского правительства, поскольку ограничения на полёты были введены Токио.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
