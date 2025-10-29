Новый премьер Японии отказала Трампу в вопросе о российском газе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити чётко обозначила позицию своей страны по вопросу российского газа. Она пояснила президенту США Дональду Трампу, что запретить ввоз российского сжиженного природного газа практически невозможно, да и пользы от подобного шага никакой не будет. Об этом сообщает Reuters.
Что касается общей статистики, то российские поставки занимают весомые 9% в общем объёме потребления СПГ в Японии. Именно поэтому Такаити подчёркивала значимость сохранения экономических связей с Москвой. Если бы Япония пошла навстречу американцам и согласилась ограничить закупки российского сырья, единственным результатом стала бы радость Китая и России, уверена Такаити.
Ранее сообщалось, что российские и японские авиакомпании обсуждают возобновление прямых рейсов между странами. Как заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, всё зависит от решения японского правительства, поскольку ограничения на полёты были введены Токио.
