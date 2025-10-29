Россия и США
Трамп на следующей неделе встретится с Орбаном

Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Согласно информации агентства Bloomberg, предстоящие переговоры станут важным событием, особенно учитывая особые отношения обеих стран с Россией.

Отмечается, что одной из ключевых тем обсуждения станет защита экономических интересов Венгрии от потенциальных последствий новых американских санкций в отношении российских нефтедобывающих компаний. Тем не менее место встречи политиков пока остаётся неизвестным.

Трамп объяснил, почему не встретился с Ким Чен Ыном во время визита в Южную Корею

Ранее сообщалось, что завтра в Южной Корее состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Собрание будет проведено в рамках китайско-американского соглашения. Стороны планируют обменяться мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и международной повестке, представляющей взаимный интерес.

