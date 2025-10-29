Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 16:38

«Судьба города предрешена»: Военный эксперт оценил способность ВСУ отстоять Купянск

Военный эксперт оценил способность ВСУ отстоять Купянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Войска Украины не смогут удержать Купянск, поскольку оказались в полном тактическом окружении. Такое заявление сделал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru.

«Сегодня противник находится в полном тактическом окружении. Это означает, что ВСУ находятся полностью под контролем наших военных, спрятаться им негде. Кроме того, мы заметно превосходим противника в силах и средствах», — отметил он.

Эксперт порекомендовал военнослужащим ВСУ сложить оружие для сохранения собственных жизней. Он выразил твёрдую уверенность в том, что судьба Купянска уже окончательно решена. По его словам, дальнейшее сопротивление является абсолютно бессмысленным.

Матвийчук назвал заявления украинских командиров о стабилизации фронта под Купянском обыкновенной бравадой. Он пояснил, что все попытки противника перебросить в район подкрепления пресекаются на подступах. Резервы уничтожаются до того, как успевают достигнуть своих позиций.

Путин обратился к руководству Украины по поводу окружённых бойцов ВСУ
Путин обратился к руководству Украины по поводу окружённых бойцов ВСУ

Напомним, что об окружении боевиков ВСУ в Купянске Харьковской области и в Красноармейске ДНР сообщил президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка. По его словам, украинские формирования полностью заблокированы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar