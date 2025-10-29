Войска Украины не смогут удержать Купянск, поскольку оказались в полном тактическом окружении. Такое заявление сделал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru.

«Сегодня противник находится в полном тактическом окружении. Это означает, что ВСУ находятся полностью под контролем наших военных, спрятаться им негде. Кроме того, мы заметно превосходим противника в силах и средствах», — отметил он.

Эксперт порекомендовал военнослужащим ВСУ сложить оружие для сохранения собственных жизней. Он выразил твёрдую уверенность в том, что судьба Купянска уже окончательно решена. По его словам, дальнейшее сопротивление является абсолютно бессмысленным.

Матвийчук назвал заявления украинских командиров о стабилизации фронта под Купянском обыкновенной бравадой. Он пояснил, что все попытки противника перебросить в район подкрепления пресекаются на подступах. Резервы уничтожаются до того, как успевают достигнуть своих позиций.

Напомним, что об окружении боевиков ВСУ в Купянске Харьковской области и в Красноармейске ДНР сообщил президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка. По его словам, украинские формирования полностью заблокированы.