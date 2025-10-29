Песков: Страны Евразии знают о том, как плохо влезать в дела соседей

«Мы очень хорошо знаем, как плохо влезать в чьи-то дела, в дела своих соседей. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга... И мы прекрасно знаем, как плохо, когда кто-то извне посягает на наши общие ценности», — сказал представитель Кремля на вручении международной премии «Евразия».