29 октября, 16:44

Песков: Страны Евразии знают о том, как плохо влезать в дела соседей

Обложка © Life.ru

Страны Евразии осведомлены о негативных последствиях вмешательства во внутренние дела соседних государств и придают большое значение взаимному уважению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень хорошо знаем, как плохо влезать в чьи-то дела, в дела своих соседей. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга... И мы прекрасно знаем, как плохо, когда кто-то извне посягает на наши общие ценности», — сказал представитель Кремля на вручении международной премии «Евразия».

Он подчеркнул, что евразийские государства не позволят разорвать свою территорию на части.

Песков: «Орешник» даёт чувство безопасности на фоне русофобии Европы

Ранее Песков заявил, что развитие отечественного военно-промышленного комплекса является для России главным приоритетом. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о военной мощи США.

