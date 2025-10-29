История Золушки: Девочка, попрошайничавшая в Дагестане, стала моделью и выбралась из нищеты

Девятилетняя девочка из Дагестана, которая совсем недавно была попрошайкой на улице, стала популярной моделью и звездой социальных сетей. Её история, напоминающая сказку о Золушке, получила широкий резонанс, сообщает Mash.

Бездомная девочка Махраба стала фотомоделью. Видео © Telegram / Mash

Юная уроженка Узбекистана Махраба столкнулась с тяжёлыми жизненными обстоятельствами после того, как её семья переехала в Дагестан. После депортации отца девочка вместе с матерью осталась без жилья и была вынуждена проводить время на улице, занимаясь попрошайничеством на протяжении нескольких лет. Ситуация кардинально изменилась, когда снимки Махрабы, сделанные одной из туристок, стали вирусными в социальных сетях. Благодаря этому на девочку обратили внимание профессиональные фотографы и рекламные агенты.

В настоящий момент юная модель регулярно получает предложения о сотрудничестве и участвует в съёмках для известных брендов детской одежды. Её ежемесячный доход достигает 150 тысяч рублей, что позволяет ей финансово поддерживать родную мать, продолжающую жить на улице. При этом сама Махраба нашла новый дом у местной жительницы Джанет, проявившей о ней заботу.

Новая опекунша изначально просто помогала девочке материально, однако впоследствии приняла решение взять её на полное обеспечение. Мать Махрабы одобрила такой исход, считая, что проживание в приёмной семье предоставит её дочери значительно больше возможностей для полноценного развития и построения успешного будущего.

