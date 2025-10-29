В Судане террористы захватили роддом и убили почти 500 человек

В Судане боевики из группировки «Силы быстрой поддержки» (RSF) захватили родильный дом и устроили там массовую расправу, убив всех находившихся внутри – врачей и пациентов. По данным Bild, число жертв превысило 460 человек.

В течение 2025 года террористические атаки на медицинские учреждения в Судане достигли пугающих масштабов: зафиксировано 49 нападений, унёсших жизни 966 человек.

Кровавая бойня произошла в родильном доме «Саудовский» в городе Аль-Фашир, столице штата Северный Дарфур. Город был захвачен RSF после полутора лет ожесточённых боев с правительственными войсками в конце октября. Суданская медицинская сеть сообщает, что после захвата Аль-Фашира боевики RSF убили не менее 1500 мирных жителей, в том числе тех, кто пытался спастись бегством. Независимо подтвердить эти данные пока невозможно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более широкой картине насилия: за полтора года войны в Судане зафиксировано 185 нападений на медицинские учреждения, в результате которых погибли 1204 человека и 416 получили ранения.

