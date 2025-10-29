Россия и США
29 октября, 17:59

На Западе назвали воровством и лицемерием возможное изъятие ЕС российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Если страны Евросоюза заберут замороженные российские активы, то такой шаг покажет всем странам мира ненадёжность западной банковской системы. Данная оценка содержится в аналитическом материале, опубликованном изданием The European Conservative.

Авторы статьи указывают на формирование крайне опасного прецедента, поскольку сам факт подобных намерений демонстрирует возможность изъятия резервов Центрального банка любой страны. Базовое доверие к западным финансовым институтам может быть полностью утрачено. Более того, есть риск, что реализация этих планов спровоцирует масштабный отток капитала из экономик западных стран и активный переход к расчётам в юанях, золоте и новые клиринговые системы БРИКС.

«Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнёр и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила, если это в его интересах», — говорится в публикации.

Ранее в Британии также сообщили о потенциальных рисках для Европейского союза, а именно о серьёзных финансовых последствиях конфискации российских активов. Отмечается, что в рамках мирных переговорах россия захочет вернуть средства.

Юлия Сафиулина
