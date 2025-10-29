Украина приняла решение о закрытии своего посольства в Гаване и снижении уровня дипломатических отношений с Кубой. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.

Министр пояснил, что данное решение стало следствием сложившихся международных отношений. Он напомнил, что ранее Украина демонстрировала поддержку Кубы, голосуя против резолюции ООН относительно американской блокады острова. Однако текущая позиция Кубы, связанная с её тесными отношениями с Россией, вынудила Киев пересмотреть дипломатический формат.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Кубой в области военного сотрудничества. Документ определяет основные направления и формы взаимодействия между вооружёнными силами государств.