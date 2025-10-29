Парализованному британцу вживили в мозг чип и теперь он силой мысли играет в компьютер

Парализованный британец благодаря революционной технологии компании Neuralink вернулся к полноценной жизни всего лишь через несколько часов после установки мозгового импланта. Теперь он может силой мысли управлять компьютером и играть в любимые игры.

«Мы рады объявить нашего первого участника в Великобритании. Пол, парализованный из-за болезни двигательных нейронов, получил имплант Neuralink в начале этого месяца и смог управлять компьютером своими мыслями», — указано в официальных соцсетях компании.

Сейчас британец работает вместе с инженерами над изучением импланта и восстановлением некоторых функций, которые могут понадобиться в повседневной жизни.

