Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 18:30

Парализованному британцу вживили в мозг чип и теперь он силой мысли играет в компьютер

Парализованный британец играет в компьютер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Neuralink

Парализованный британец играет в компьютер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Neuralink

Парализованный британец благодаря революционной технологии компании Neuralink вернулся к полноценной жизни всего лишь через несколько часов после установки мозгового импланта. Теперь он может силой мысли управлять компьютером и играть в любимые игры.

«Мы рады объявить нашего первого участника в Великобритании. Пол, парализованный из-за болезни двигательных нейронов, получил имплант Neuralink в начале этого месяца и смог управлять компьютером своими мыслями», — указано в официальных соцсетях компании.

Сейчас британец работает вместе с инженерами над изучением импланта и восстановлением некоторых функций, которые могут понадобиться в повседневной жизни.

Простое ОРВИ обернулось редким параличом и реанимацией у мальчика из Подмосковья
Простое ОРВИ обернулось редким параличом и реанимацией у мальчика из Подмосковья

Ранее учёные из Японии создали технологию ректальной доставки кислорода в организм, которая может применяться при тяжёлых лёгочных заболеваниях. Они обратили внимание на способность некоторых животных поглощать кислород через кишечник, включая вьюнов и морских огурцов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar