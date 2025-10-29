Регулятор США снизил ставку до 3,75–4%

Шатдаун в США: Пентагон и Госдеп отправили сотни тысяч сотрудников в отпуска

Ранее сообщалось, что продолжительный правительственный шатдаун несёт серьёзные риски для оборонного сектора. Около 100 тысяч подрядчиков, участвующих в модернизации ядерного арсенала США, могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском. Если этот простой затянется, существует вероятность массового ухода квалифицированных специалистов, что может привести к остановке ключевых программ по обновлению ядерных вооружений.