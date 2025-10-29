Россия и США
29 октября, 18:15

Регулятор США снизил ставку до 3,75–4%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей роль ЦБ США, учётная ставка была снижена на 0,25 процентных пункта. Новый диапазон ставки составляет 3,75–4% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
После пяти заседаний подряд, на которых процентная ставка оставалась на уровне 4,25–4,5% годовых, Федеральная резервная система США на своем последнем заседании в 2025 году приняла решение о её снижении до 4-4,25% годовых. Следующее заседание ФРС намечено на 9-10 декабря.
Шатдаун в США: Пентагон и Госдеп отправили сотни тысяч сотрудников в отпуска

Ранее сообщалось, что продолжительный правительственный шатдаун несёт серьёзные риски для оборонного сектора. Около 100 тысяч подрядчиков, участвующих в модернизации ядерного арсенала США, могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском. Если этот простой затянется, существует вероятность массового ухода квалифицированных специалистов, что может привести к остановке ключевых программ по обновлению ядерных вооружений.

