Пять дронов ВСУ сбили над Белгородской областью и Крымом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В течение шести часов дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были уничтожены в Белгородской области, один – в Крыму. Вражеские аппараты были ликвидированы в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили дроном по автомобилю главы Белгородского района, чиновница успела спастись. Татьяна Круглякова находилась с рабочей поездкой в приграничье. Начиная с Салтыково за ее машиной следовал БПЛА и догнал в Ясных Зорях.
