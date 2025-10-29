Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 18:57

МАГАТЭ заявило об отсутствии сведений о разработке Ираном ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Международное агентство по атомной энергии не обладает какими-либо данными о продолжении Ираном разработки ядерного оружия. Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

«Есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие? Не было и нет, я хочу быть предельно ясным относительно этого», — сказал он.

Гросси отметил, что Иран подтвердил свою приверженность режиму нераспространения, несмотря на сохраняющиеся западные санкции. При этом он уточнил, что инспекции на ключевых ядерных объектах в Натанзе и Фордо в настоящее время не проводятся.

Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС
Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что власти Ирана прекратили сотрудничество с МАГАТЭ и приостановили действие соглашения, заключённого в Каире. Любой запрос от МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества будет предварительно рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar