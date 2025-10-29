МАГАТЭ заявило об отсутствии сведений о разработке Ираном ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии не обладает какими-либо данными о продолжении Ираном разработки ядерного оружия. Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

«Есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие? Не было и нет, я хочу быть предельно ясным относительно этого», — сказал он.

Гросси отметил, что Иран подтвердил свою приверженность режиму нераспространения, несмотря на сохраняющиеся западные санкции. При этом он уточнил, что инспекции на ключевых ядерных объектах в Натанзе и Фордо в настоящее время не проводятся.

Ранее сообщалось, что власти Ирана прекратили сотрудничество с МАГАТЭ и приостановили действие соглашения, заключённого в Каире. Любой запрос от МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества будет предварительно рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана.