Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
На повреждённых линиях внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС стартовали ремонтные работы после установления локальных зон прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В его заявлении в соцсети X уточняется, что работы возобновились после четырехнедельного простоя благодаря договорённостям о прекращении огня. В МАГАТЭ подчеркнули, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
Также в агентстве сообщили, что обе стороны конфликта конструктивно взаимодействовали с экспертами для обеспечения выполнения комплексного плана ремонта.
Напомним, что 23 сентября ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения после удара ВСУ по линии электропередачи. Позднее сообщалось, что на Запорожской АЭС существует риск расплавления ядерного топлива по сценарию, аналогичному аварии на «Фукусиме-1». После этого станция перешла на резервные дизельные генераторы.
