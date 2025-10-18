Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС

На повреждённых линиях внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС стартовали ремонтные работы после установления локальных зон прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В его заявлении в соцсети X уточняется, что работы возобновились после четырехнедельного простоя благодаря договорённостям о прекращении огня. В МАГАТЭ подчеркнули, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.

Также в агентстве сообщили, что обе стороны конфликта конструктивно взаимодействовали с экспертами для обеспечения выполнения комплексного плана ремонта.